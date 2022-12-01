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اسبانيا: رئيس الوزراء تلقى الأسبوع الماضي رسالة مفخخة


كشفت السلطات الإسبانية، اليوم الخميس، أن رسالة "مفخخة" تحمل مواصفات مماثلة لتلك التي انفجرت أمس الأربعاء، في السفارة الأوكرانية في مدريد، أرسلت الأسبوع الماضي إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن "ظرفًا يحتوي على مواد نارية كان موجها إلى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، تم كشفه وإبطاله من قبل الأجهزة الأمنية لرئاسة الحكومة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر".

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن اعتراض رسالة جديدة مشبوهة، الخميس، في قاعدة عسكرية كبيرة بالقرب من مدريد.

وقالت الوزارة "بين الساعة الثالثة والرابعة صباحا، عثرت أنظمة الأمن في قاعدة توريخون دي أردوز الجوية، على ظرف يحتوي على مواد مثيرة للشبهة".

وأضافت أن "أفراد الشرطة الوطنية والحرس المدني توجهوا إلى القاعدة لتأمين المنطقة، ومحققي الشرطة يقومون بتحليل هذا الظرف الذي كان موجها إلى مركز الأقمار الاصطناعية".

وتستخدم هذه القاعدة التي تقع بالقرب من مدريد، خصوصا لسفر أعضاء الحكومة الإسبانية بالطائرات.

وأصيبت موظفة في السفارة الأوكرانية في مدريد بجروح طفيفة أمس الأربعاء، في انفجار رسالة داخل السفارة، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الإسبانية.

 

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