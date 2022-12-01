السجن 2470 سنة للمتهمين بسرقة القرن !

اكد رئيس هيئة النزاهة الاسبق القاضي رحيم العكيلي، الاربعاء، ان الحكم القانوني للمتهمين بسرقة الامانات الضريبية يصل الى السجن 2470 سنة لكل متهم في القضية.

وقال العكيلي في حوار متلفز ان "سرقة الامانات الضريبية فيها شركاء كثر واغلبهم موظفين في الحكومة، والمتهم الرئيسي، نور، هدد بالكشف عن جميع شركائه ومن بينهم جهات نافذة في الدولة ويجب محاكمتهم جميعاً".

وأضاف إن "الأدلة تؤكد ان هناك 247 جريمة سرقة في قضية سرقة الامانات الضريبية"، لافتاً إلى ان "اقل عقوبة لجريمة الاختلاس هي 10 سنوات سجن فان المتهمين يجب ان يعاقبون بالسجن 2470 سنة لكل منهم".