وزير الخارجية البولندي: الصين أصبحت منافسا "للناتو" بسبب الأزمة الأوكرانية

صرح وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، بعد اجتماع لوزراء خارجية الناتو، بأن الصين أصبحت منافسا صريحا لحلف "الناتو" على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وقال راو: "كانت الاستنتاجات بسيطة للغاية، الصين هي منافسنا في العديد من القضايا الاقتصادية، ولكن في القضية الأمنية هناك العديد من المؤشرات على أن الصين تنمو بشكل متزايد، بما في ذلك مراعاة الحرب في أوكرانيا، وهي منافسة للمجتمع عبر الأطلسي".

وبحسب قوله، توقع "الناتو" أن تؤثر الصين على روسيا في سياستها تجاه أوكرانيا.

وقال: "صاغ العديد من الدول الأعضاء في الناتو والأمين العام مثل هذه الاقتراحات التي توقعنا أن تستخدم الصين موقفها بشكل حاسم للضغط بشكل أكبر على روسيا، سعيا إلى حل سلمي للوضع في أوكرانيا. وكان من المتوقع أن يقوموا بذلك فعلا في بداية الأزمة".

وأضاف: "هناك قضايا يجب أن يتعاون الناتو فيها مع الصين، بغض النظر عن مدى قوة العلاقات الروسية الصينية هذا العام خلال الحرب في أوكرانيا".

وفي ذات السياق، دعا إلى عدم انتشار الأسلحة النووية وتغير المناخ، والرعاية الصحية.