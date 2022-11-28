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ضوء على أخبار أوروبا..قانون بايدن يشعل حرباً تجارية بين أمريكا وأوروبا! 


 محمد صادق الحسيني ||   قانون بايدن للمناخ سيدخل حيّز التنفيذ في يناير المقبل(بداية ٢٠٢٣) ..وهو حزمة من القوانين،منها قانون صديق للبيئة يفرض على الامريكيين شراء بعض الأشياء الصديقة للبيئة من صناعة أمريكية.. الأوروبيون غاضبون و قلقون ويقولون أنه سيؤثر على التجارة عبر الأطلسي وسيهدد بانهيار بعض الصناعات الاوروبية. ‏كل التقارير تشير إلى أنّ الخلاف الاوروبي _ الامريكي حول الحرب الامريكية الروسية في أوكرانيا قد ينفجر في أي لحظة، فرغم تبعية حكومات أوروبا لأمريكا إلا أن الشعوب الاوروبية وصلت حدها ، مع صقيع الشتاء ، واستغلال امريكا لذلك لبيع الغاز على اوروبا ب ٤ أضعاف السعر الروسي.. وهجرة الشركات الكبرى من أوروبا الى الولايات المتحدة وقانون بايدن للمناخ  🔴 العاصمة الدينية لأوروبا( روما) ذهبت لليمين المتطرف وتوافقت مع السرد الروسي وه مطبخ أوروبا ومنها يبدأ التغيير. 🔴 العاصمة السياسية لأوروبا(باريس) منزعجة جدا من "العم سام" وقالت لبايدن بصراحة: إنّكم توجهون ضربة قاتلة لصناعتنا وتخدمون الصين،ولماذا تبيعون لنا الغاز بأسعار مرتفعة وأنتم تنتجونه بتكلفة رخيصة 🔴 العاصمة الاقتصادية لأوروبا(برلين):  واحدة من كل أربع شركات المانية تفكر بنقل نشاطها لدولة أخرى، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء، بحسب مدير غرفة الصناعات الألمانية ووزير الاقتصاد الألماني يقول:،ضبف2023 سيكون صعباً علينا. 🟢 الأمين العام لحلف الناتو : "شتاء مرعب ينتظر أوكرانيا. 🟢 احتجاجات شعبية في عدة دول أوروبية مؤيّدة لروسيا، ومنددة بسياسات الحكومات الأوروبية الخاضعة لأجندات الإتحاد الأوروبي وحلف الناتو. اللهم_عجل_لوليك_الفرج

 

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ضوء على أخبار أوروبا..قانون بايدن يشعل حرباً تجارية بين أمريكا وأوروبا! 
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