كيروش يرد على تصريحات مدرب المنتخب الأمريكي تجاه إيران

وجه المدير الفني لمنتخب إيران بكرة القدم كارلوس كيروش، اليوم الاحد، رسالة نارية ليورغن كلينسمان عقب تصريحات الأخير الهجومية والتي اتسمت بـ"العنصرية".

وقال كلينسمان في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن فوز إيران على ويلز: "هذه ثقافتهم والطريقة التي يلعبون بها كرة القدم، ولهذا السبب كيروش هو المدرب المناسب لهم، بعدما فشل في أمريكا الجنوبية ولم يتأهل معهم لكأس العالم وكذلك مع مصر".

مضيفا: "عاد مرة أخرى إلى إيران وقد سبق وعمل معهم في الماضي، والأمر ليس صدفة بل يحدث عن قصد، هذه الثقافة في بلادهم، يذهبون كثيرا للحديث مع الحكم ودكة البدلاء كذلك تحاول التحدث مع الحكام المساعدين".

وتابع كلينسمان: "هم يحاولون باستمرار استفزاز من أمامهم حتى يفقد تركيزه والأمر يحدث في العديد من الثقافات الأخرى مثل غواتيمالا وهندوراس وكوستاريكا وشاهدته بنفسي خلال عملي مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية".

ورد كيروش عبر حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "عزيزي يورغن، لقد أخذت زمام المبادرة لتقول لي كارلوس، لذلك أعتقد أنه من المناسب أن أقول لك يورغن، أليس كذلك؟".

وأردف: "حتى لو لم تعرفني شخصيا، فأنت تشكك في شخصيتي بحكم متحيز، بغض النظر عن مدى احترامي لما فعلته داخل الملعب، فإن هذه التصريحات حول ثقافة إيران ومنتخب إيران الوطني واللاعبين هي وصمة عار على كرة القدم".

وأكمل البرتغالي: "لا أحد يستطيع أن يضر بنزاهتنا إذا لم تكن بمستوانا بالطبع، على الرغم من قول ذلك، نود دعوتك كضيفنا، للحضور إلى معسكر الفريق الوطني لدينا، والتواصل مع لاعبي إيران والتعلم منهم عن البلد، وشعب إيران، والشعراء والفن، والجبر، وكل جيل الألفية".

تابع كيروش: "الثقافة الفارسية ... واستمع أيضا من لاعبينا إلى مدى حبهم لكرة القدم واحترامهم لها، كمواطن أمريكي-ألماني، نحن نتفهم عدم وجود دعم منك، لا مشكلة".

وأشار: "وعلى الرغم من ملاحظاتك الفاضحة على (بي بي سي) التي تحاول تقويض جهودنا وتضحياتنا ومهاراتنا، فإننا نعدك بأننا لن نصدر أي أحكام بشأن ثقافتك وجذورك وخلفيتك وأنك ستكون دائما موضع ترحيب في عائلتنا".

وختم مدرب مصر السابق رسالته: "في الوقت نفسه، نريد فقط أن نتابع باهتمام كامل قرار فيفا بشأن منصبك كعضو في مجموعة الدراسة الفنية لقطر 2022، لأنه من الواضح أننا نتوقع منك الاستقالة قبل زيارة معسكرنا، تحياتي.. كارلوس".