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ضربات صاروخية وتعبئة روسية جديدة.. ماذا يحدث في المناطق الأوكرانية؟


ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الأحد، بحسب تقرير هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي نشرته عبر موقع فيسبوك، إن روسيا تواصل إعادة تجميع قواتها لتعزيز فرقها ووحداتها في اتجاهات ليمان وأفدييفكا ونوفوبافليفكا.

تجري في روسيا والمناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو الاستعدادات للموجة التالية من التعبئة السرية في صفوف القوات الروسية اعتبارا من 10 ديسمبر المقبل، بحسب تقرير هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف التقرير أن وحدات قوات الدفاع الأوكرانية صدت، أمس، الهجمات الروسية في عدة مناطق في لوهانسك ودونيتسك.

وتابع تقرير هيئة الأركان: "شنت القوات الروسية ضربتين صاروخيتين على أهداف مدنية في مدينة دنيبرو و 38 هجوما من راجمات صواريخ على مواقع القوات الأوكرانية والأهداف المدنية في مدينة خيرسون بصفة خاصة".

ولفت التقرير إلى أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها الرئيسية على القيام بعمليات هجومية في اتجاهات باخموت وأفدييفكا، بينما تدافع عن نفسها في نوفوبافليفكا وزابوريجيا.

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