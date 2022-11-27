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الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة "هيمارس" الأمريكية


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن قوات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 3 مسيرات أوكرانية في خيرسون وتدمير مستودع ذخائر لراجمات هيمارس الأميركية.

واكدت أن القوات الروسية تمكنت من صد محاولة هجوم للقوات الأوكرانية في بلدة نوفوسيلوفسكي على محور كوبيانسك، مشيرة إلى أن صد الهجوم أدى إلى القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا.

كذلك تصدى الجيش الروسي لهجمات لقوات أوكرانية في 3 مناطق على محور دونيتسك، نجم عنها القضاء على ما يصل إلى 70 عسكريا أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه القوات الروسية تصدت لهجمات أوكرانية مضادة في في مناطق بيلوغوريفكا وياكوفليفكا وكليشيفكا، حيث تم القضاء على ما يصل إلى 70 عسكريا أوكرانيا و3 دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين.

وأضافت الوزارة أن الجيش الروسي أفشل هجوما للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان في مناطق كولوميتشيخا وبلوشانكا في لوغانسك، مشيرة إلى أن خسائر الأوكرانيين بلغت أكثر من 40 عنصرا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى 3 ناقلات جند مصفحة وسيارتين عسكريتين.

وأسقطت وسائط الدفاع الجوي 3 طائرات مسيرة في منطقة تشيرفوني شابان في مقاطعة خيرسون.

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الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة "هيمارس" الأمريكية
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