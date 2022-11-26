الصفحة الدولية

"انتقادات حادة".. أزمة الكهرباء تشعل خلافاً بين زيلينسكي ورئيس كييف


في خلاف علني نادر بين زعماء أوكرانيا، انتقد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس بلدية كييف، بسبب ما وصفه بسوء أدائه في إنشاء "ملاجئ طارئة".

وفي أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية ضد شبكة الكهرباء، أنشأت أوكرانيا آلافا من المراكز التي يمكن للناس الحصول فيها على تدفئة ومياه ووصلات الإنترنت والهواتف المحمولة، إلا أن زيلينسكي قال في كلمة خلال المساء إن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو ومسؤوليه لم يفعلوا ما يكفي لمساعدة من يفتقرون للكهرباء والتدفئة بعد الهجمات الروسية.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "للأسف، لم يكن أداء السلطات المحلية جيدا في جميع المدن. وهناك الكثير من الشكاوى في كييف بشكل خاص... وبعبارة ألطف، هناك حاجة إلى مزيد من العمل".

انتقاد علني

وتابع: "برجاء الاهتمام فالناس في كييف يحتاجون لمزيد من الدعم ... الكثير منهم بلا كهرباء لعشرين بل لثلاثين ساعة. نتوقع قيام مكتب رئيس البلدية بعمل متقن".

وتعد هذه التصريحات غير معتادة نظرا لسعي زيلينسكي إلى ترسيخ صورة الوحدة الوطنية خلال الحرب وعادة ما يغدق الثناء على المسؤولين.

وتم انتخاب كليتشكو، الملاكم المحترف السابق البالغ من العمر 51 عاما، رئيسا لبلدية كييف في عام 2014. ولم يكن هناك رد فعل فوري من مكتبه.

لا كهرباء

وما يزال نحو نصف سكان العاصمة كييف محرومين من الكهرباء الحيوية خلال فصل الشتاء البارد بعد يومين من ضربات روسية استهدفت بنى تحتية للطاقة، بحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي قال في خطابه اليومي: "انقطاع التيار الكهربائي الليلة مستمر في معظم المناطق وفي كييف. أكثر من ستة ملايين أسرة في المجموع".

وقال زيلينيسكي عبر فيسبوك الجمعة: "علينا أن نتحمل هذا الشتاء - شتاء سيتذكره الجميع".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"انتقادات حادة".. أزمة الكهرباء تشعل خلافاً بين زيلينسكي ورئيس كييف
أميركا: أبلغنا أنقرة معارضتنا الشديدة لعمليتها العسكرية في سوريا
هنغاريا تكشف المستفيد الأكبر من الركود في أوروبا
صحيفة: أوروبا "غاضبة" من الأرباح التي تجنيها امريكا من الأزمة الأوكرانية
لوكاشينكو يكشف الجهة التي أوعزت للأوكرانيين بإعدام الجنود الروس الأسرى
كورونا تغزو الصين مجدداً.. تسجيل أعلى نسبة إصابات منذ 3 سنوات
واشنطن بوست: الطاقة بأوكرانيا على "شفا الانهيار" والملايين يواجهون "ظروفا مميتة"
بريطانيا ترفض السماح لأسكتلندا بتنظيم استفتاء ثاني للاستقلال
روسيا تسقط 5 طائرات "درونز" اوكرانية وتقطع الكهرباء عن كييف
توتر بين صربيا وكوسوفو و الاتحاد الأوروبي يفشل في التهدئة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 59.52
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك