"انتقادات حادة".. أزمة الكهرباء تشعل خلافاً بين زيلينسكي ورئيس كييف

في خلاف علني نادر بين زعماء أوكرانيا، انتقد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس بلدية كييف، بسبب ما وصفه بسوء أدائه في إنشاء "ملاجئ طارئة".

وفي أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية ضد شبكة الكهرباء، أنشأت أوكرانيا آلافا من المراكز التي يمكن للناس الحصول فيها على تدفئة ومياه ووصلات الإنترنت والهواتف المحمولة، إلا أن زيلينسكي قال في كلمة خلال المساء إن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو ومسؤوليه لم يفعلوا ما يكفي لمساعدة من يفتقرون للكهرباء والتدفئة بعد الهجمات الروسية.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "للأسف، لم يكن أداء السلطات المحلية جيدا في جميع المدن. وهناك الكثير من الشكاوى في كييف بشكل خاص... وبعبارة ألطف، هناك حاجة إلى مزيد من العمل".

انتقاد علني

وتابع: "برجاء الاهتمام فالناس في كييف يحتاجون لمزيد من الدعم ... الكثير منهم بلا كهرباء لعشرين بل لثلاثين ساعة. نتوقع قيام مكتب رئيس البلدية بعمل متقن".

وتعد هذه التصريحات غير معتادة نظرا لسعي زيلينسكي إلى ترسيخ صورة الوحدة الوطنية خلال الحرب وعادة ما يغدق الثناء على المسؤولين.

وتم انتخاب كليتشكو، الملاكم المحترف السابق البالغ من العمر 51 عاما، رئيسا لبلدية كييف في عام 2014. ولم يكن هناك رد فعل فوري من مكتبه.

لا كهرباء

وما يزال نحو نصف سكان العاصمة كييف محرومين من الكهرباء الحيوية خلال فصل الشتاء البارد بعد يومين من ضربات روسية استهدفت بنى تحتية للطاقة، بحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي قال في خطابه اليومي: "انقطاع التيار الكهربائي الليلة مستمر في معظم المناطق وفي كييف. أكثر من ستة ملايين أسرة في المجموع".

وقال زيلينيسكي عبر فيسبوك الجمعة: "علينا أن نتحمل هذا الشتاء - شتاء سيتذكره الجميع".