الصفحة الدولية

أميركا: أبلغنا أنقرة معارضتنا الشديدة لعمليتها العسكرية في سوريا


أكد المبعوث الأميركي لشمال شرق سوريا، نيكولاس غرانجر، أنه لم يتم إعطاء موافقة لتركيا لشن عملية عسكرية في شمال شرق سوريا.

وقال غرانجر في تصريحات اليوم الجمعة، "أبلغنا أنقرة عبر سفيرنا معارضتنا الشديدة لعمليتها العسكرية".

كما أضاف، "العمليات العسكرية تقوض جهود مكافحة داعش وتهدد الاستقرار في المنطقة".

وتسببت الغارات التركية على شمال شرق سوريا منذ ليل السبت الماضي، بمقتل ٣٢ شخصا كما أدت إلى تدمير منشآت حيوية لاسيما منشآت للكهرباء وأخرى للنفط.

عمليات مستمرة

يأتي ذلك، فيما جددت تركيا التأكيد اليوم الجمعة أن عملياتها العسكرية مستمرة في الشمال العراقي والسوري ضد القوات الكردية التي تصفها بالإرهابية.

فقد أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، مجدداً اليوم أن عملية "المخلب - السيف" التي أطلقتها بلاده الأحد الماضي، مستمرة براً وجواً، حتى يتوقف "خطر الإرهابيين".

إلى ذلك، نفى آكار مزاعم "قصف القوات التركية نقطة مراقبة أميركية" شمال سوريا، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.

وكان الوزير التركي أعلن في وقت سابق بأن العملية، التي أطلقتها بلاده هي "الأكبر والأشمل والأكثر فاعلية" ضد المسلحين بشمال العراق وسوريا.

كما دعا الدول المعنية خاصة الولايات المتحدة إلى وقف ما وصفه بدعم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.

يذكر أن للولايات المتحدة قرابة 900 جندي يتمركزون خصوصاً في شمال شرق سوريا، حيث يعملون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يقودها مقاتلون أكراد من وحدات حماية الشعب لمحاربة فلول داعش.

وكانت أنقرة أطلقت منذ الأحد الماضي، سلسلة من الضربات الجوية والقصف المدفعي المتواصل ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال العراق وسوريا على السواء.

فيما أتت تلك العملية بعدما اتهمت السلطات التركية الطرفين، رغم نفيهما، بالمسؤولية عن تفجير عبوة ناسفة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر في إسطنبول، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 بجروح.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أميركا: أبلغنا أنقرة معارضتنا الشديدة لعمليتها العسكرية في سوريا
هنغاريا تكشف المستفيد الأكبر من الركود في أوروبا
صحيفة: أوروبا "غاضبة" من الأرباح التي تجنيها امريكا من الأزمة الأوكرانية
لوكاشينكو يكشف الجهة التي أوعزت للأوكرانيين بإعدام الجنود الروس الأسرى
كورونا تغزو الصين مجدداً.. تسجيل أعلى نسبة إصابات منذ 3 سنوات
واشنطن بوست: الطاقة بأوكرانيا على "شفا الانهيار" والملايين يواجهون "ظروفا مميتة"
بريطانيا ترفض السماح لأسكتلندا بتنظيم استفتاء ثاني للاستقلال
روسيا تسقط 5 طائرات "درونز" اوكرانية وتقطع الكهرباء عن كييف
توتر بين صربيا وكوسوفو و الاتحاد الأوروبي يفشل في التهدئة
اتهام جديد لزيلينسكي: أوقع الناتو في الفخ
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 59.35
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك