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هنغاريا تكشف المستفيد الأكبر من الركود في أوروبا


صرح وزير خارجية هنغاريا، بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تعتبر المهتم الأكبر في التباطؤ الاقتصادي بأوروبا، مشدد أنها تستفيد من الركود الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الهنغاري: "أزمة الركود في أوروبا تعد أخبارا جيدة للاقتصاد الأمريكي، ويبدو أن أمريكا يمكن أن تستفيد منها".

وأضاف الوزير الهنغاري أن "المفوضية الأوروبية "تعرقل" تدفق الاستثمارات إلى المنطقة، وشدد على أن الوضع في الاقتصاد الأوروبي مؤسف".

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، بأن "الاتحاد الأوروبي يدفع أكثر من خمس إلى عشر مرات لموارد الطاقة الأمريكية، بدلا من العودة إلى الإمدادات الروسية الرخيصة".

وعلى حد تعبير رئيس الوزراء الهنغاري يتعين على السلطات الأوروبية أن تسأل "أصدقاءها الأمريكيين" من يفوز في مثل هذه الحالة".

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