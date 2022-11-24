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لوكاشينكو يكشف الجهة التي أوعزت للأوكرانيين بإعدام الجنود الروس الأسرى


اعتبر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، أنّ إعدام الجنود الروس الأسرى على أيدي الأوكرانيين، تم بهدف التصعيد، مرجّحا أن العملية تمت بأوامر أمريكية.

وكان قد انتشر مقطع فيديو على الإنترنت يوم 18 نوفمبر، يظهر عناصر من الجيش الأوكراني يقتلون جنودا روسا أسرى ممددين على الأرض، وذكرت وزارة الدفاع الروسية حينها أن الجيش الأوكراني قتل عمدا أكثر من 10 جنود روس أسرى.

بدوره، وصف رئيس مجلس حقوق الإنسان في روسيا فاليري فاديف، هذه الجريمة بأنها تحد جلي، وقال إنه سيطالب بإجراء تحقيق دولي.

وبذلك تم إرسال شريط الفيديو الخاص بمجلس حقوق الإنسان إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا، ومنظمة العفو الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات أخرى.

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