روسيا تسقط 5 طائرات "درونز" اوكرانية وتقطع الكهرباء عن كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إسقاط خمس طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود والقرم، فيما أفادت كييف بتعرض منشآت للبنية التحتية في المدينة للقصف.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، ان "القوات الروسية حققت تقدما في دونيتسك وصد هجمات أوكرانية في المدينة، كما استهدفت مجموعات مسلحة أوكرانية في زابوريجيا".

والثلاثاء، تعرّضت شبه جزيرة القرم الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا لهجوم بمسيّرات، فيما كانت القوات الروسية هناك "في حالة تأهب"، على ما أعلنت السلطات المعنية في موسكو.

وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، في وقت سابق الاربعاء، تعرض منشآت للبنية التحتية في المدينة للقصف، بعد سلسلة انفجارات سمع دويها مراسلو وكالة فرانس برس في العاصمة الأوكرانية.

وكتب رئيس البلدية على تلغرام: "العدو يشن ضربات صاروخية على البنية التحتية الحيوية في مدينة كييف. ابقوا في الملاجئ حتى انتهاء حالة التأهب الجوي"، دون مزيد من التفاصيل.

وبعد دوي سلسلة انفجارات، انقطع التيار الكهربائي عن شمال ووسط كييف، بحسب مراسلي الوكالة.