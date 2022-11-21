إعلان حالة الطوارئ في نيويورك بسبب الثلوج الكثيفة و العواصف الثلجية

أعلنت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك بسبب الثلوج الكثيفة مع العواصف الثلجية التي ضربت المنطقة.

وقال البيت الأبيض في بيان: "الليلة الماضية، أعلن الرئيس جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك وأمر بتقديم المساعدة الفيدرالية لاستكمال الجهود الحكومية والمحلية للرد على حالة الطوارئ الناتجة عن تساقط الثلوج بكثافة والعواصف الثلجية الشديدة".

واضاف، ان "الرئيس الأمريكي أوعز ، بتخصيص أموال فدرالية لإزالة عواقب تردي الطقس".

وبذلك فوض الرئيس الأمريكي وزارة الأمن الداخلي والمتخصصين الآخرين في وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية (FEMA) ببذل جهود لمساعدة السكان.

من جانبها قالت قناة NBC التلفزيونية، إن "حاكمة الولاية كاثي هوكول قد وصفت تساقط الثلوج بأنه "تاريخي". كما أعلنت عن نشر قوات الحرس الوطني للمساعدة في مكافحة الثلوج".

ووفقا لمحطة WABC الإذاعية، حطمت الولاية رقما قياسيا لكمية الثلوج التي تساقطت خلال 24 ساعة، وبلغ ارتفاع الثلوج في بعض الأماكن في مقاطعة إيريه حوالي المترين.