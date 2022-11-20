الدكتور علي أكبر ولايتي ينفي وجود رغبة لدى إيران بمهاجمة جارتها أذربيجان

نفى مستشار قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، اليوم الأحد، وجود رغبة لدى إيران بمهاجمة جارتها أذربيجان بعد تصاعد التوتر بين البلدين في الآونة الأخيرة.

وقال ولايتي، في مقال له نشرته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية "أشاع البعض أن إيران تريد الحرب مع جمهورية أذربيجان، وهذا هو أبشع افتراء ضد إيران".

وأضاف "ليس لدى إيران خطط لمهاجمة أي دولة مجاورة، سواء في القوقاز أو في أي مكان آخر، وخاصة جيرانها، لا سيما الأشخاص من نفس الجنس والعرق واللغة والدين والتقاليد والتاريخ".

وأوضح ولايتي "أؤكد بفخر أنني مثل الإيرانيين الآخرين، أعتبر نفسي أذربيجانيًّا، من سفوح جبال البرز، لكن كل مكان في إيران هو بيتي، ومثل الإيرانيين الآخرين أعتبر كل ركن من أركان إيران ركنًا من روحي وقلبي وأسعى لحمايته".

وتابع "لقد نسي معتنقو المذهب الشيعي في جميع أنحاء إيران تدريجيًّا كل خلافاتهم السياسية والعرقية والطبقية وأطلقوا على أنفسهم لقب الإيرانيين وحاولوا تجديد الجنسية الإيرانية".