الصفحة الدولية

الدكتور علي أكبر ولايتي ينفي وجود رغبة لدى إيران بمهاجمة جارتها أذربيجان


نفى مستشار قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، اليوم الأحد، وجود رغبة لدى إيران بمهاجمة جارتها أذربيجان بعد تصاعد التوتر بين البلدين في الآونة الأخيرة.

وقال ولايتي، في مقال له نشرته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية "أشاع البعض أن إيران تريد الحرب مع جمهورية أذربيجان، وهذا هو أبشع افتراء ضد إيران".

وأضاف "ليس لدى إيران خطط لمهاجمة أي دولة مجاورة، سواء في القوقاز أو في أي مكان آخر، وخاصة جيرانها، لا سيما الأشخاص من نفس الجنس والعرق واللغة والدين والتقاليد والتاريخ".

وأوضح ولايتي "أؤكد بفخر أنني مثل الإيرانيين الآخرين، أعتبر نفسي أذربيجانيًّا، من سفوح جبال البرز، لكن كل مكان في إيران هو بيتي، ومثل الإيرانيين الآخرين أعتبر كل ركن من أركان إيران ركنًا من روحي وقلبي وأسعى لحمايته".

وتابع "لقد نسي معتنقو المذهب الشيعي في جميع أنحاء إيران تدريجيًّا كل خلافاتهم السياسية والعرقية والطبقية وأطلقوا على أنفسهم لقب الإيرانيين وحاولوا تجديد الجنسية الإيرانية".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قسد السورية تحذر من "فاجعة كبرى" بسبب العملية التركية
صحيفة: خلافات حادة بين الجمهوريين بعد الأداء "المخيب" في الانتخابات النصفية
الدكتور علي أكبر ولايتي ينفي وجود رغبة لدى إيران بمهاجمة جارتها أذربيجان
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ115 قذيفة خلال يوم واحد
إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا
المانيا تعلن تجهيز اوكرانيا بـ30 مدفعا جديدا مضاداً للطائرات
روسيا: قوات كييف ارتكبت مذبحة جماعية بحق اسرانا
ايران تعلن تفكيك "خلية إرهابية" في آذربيجان
روسيا: بايدن "غريب الأطوار" وواشنطن ستتخلى عن كييف عاجلا أم آجلا
عضو بالحزب الجمهوري: ترامب لن يصبح رئيسا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 59.45
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 1.78
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك