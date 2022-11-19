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المانيا تعلن تجهيز اوكرانيا بـ30 مدفعا جديدا مضاداً للطائرات


أعلنت سفارة برلين لدى كييف، اليوم السبت، عن استلام قوات نظام كييف 30 مدفعا من منظومة Gepard الألمانية المضادة للطائرات.

وهذه الدفعة الثانية من مضادات Gepards التي تتلقاها قوات نظام كييف من ألمانيا، حيث استلمت ثلاث أنظمة سابقة في أوائل أوغسطس، وأعلن على إثرها القادة العسكريون أن "أوكرانيا على موعد مع 30 وحدة مضادات إضافية".

ويجدر الذكر أن مضادات Gepards قادرة على إصابة الأهداف من مسافة 100 م - 4 كم، وعلى ارتفاع يصل إلى 3 كيلومترات.

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