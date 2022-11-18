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روسيا: قوات كييف ارتكبت مذبحة جماعية بحق اسرانا


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس، في جريمة صوّرها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم.

وقالت الوزارة في بيان: "قوات كييف ارتكبت مذبحة جماعية وأعدمت 10 أسرى حرب بوحشية قوات كييف تعدم 39 ناشطا مواليا ل‍روسيا في خيرسون".

واضافت :"لا يمكن اعتبار القتل المتعمد لأكثر من 10 جنود روس مقيدين بطلقات مباشرة في الرأس على أيدي أفراد القوات الأوكرانية "استثناء مأساويا" من التزام نظام كييف المزعوم بحقوق أسرى الحرب".

وتابعت: "الفيديو المنشور لهذه المذبحة الجماعية بحق الأسرى الروس العزّل، يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه".

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