ايران تعلن تفكيك "خلية إرهابية" في آذربيجان

أعلنت القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، تفكيك "خلية إرهابية" في محافظة آذربيجان الغربية شمال غربي البلاد.

وقالت القوة، في بيان، إنّ "خلية مسلحة إرهابية كانت بصدد الاختراق من حدود شمال الغرب وتنفيذ عمليات تخريبية داخل البلاد"، مشيرة إلى أنها "وقعت عند حدود قضاء سلماس في محافظة آذربيجان الغربية في كمين للقوات البرية للحرس".

وأضافت أنّ "الخلية تفككت بـ"الكامل خلال هذه العملية الناجحة"، لافتة إلى أنّ "قواتها ضبطت كميات من المعدات والذخائر العسكرية".

ولم يكشف الحرس الثوري الإيراني عن هوية المجموعة.