عضو بالحزب الجمهوري: ترامب لن يصبح رئيسا

اكدت عضو الحزب الجمهوري وابنه نائب الامريكي الاسبق في ادارة بوش ليز تشيني ان اعلان الرئيس السابق دونالد ترامب ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية في عام 2024 لا يعدو كونه مزحة وانه لن يصبح ابدا رئيسا للولايات المتحدة مرة اخرى.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست في مقابلة عن تشيني قولها إن " من الواضح ان ترامب كان رجلا خطيرا للغاية وكاد يتسبب بالعديد من الحروب التي لاداع لها خلال فترة رئاسته ".

واضافت " اعتقد اننا عرفنا مقدار خطورته بعد انتخابات عام 2020 وتحريضه على العنف واثارة الصراع في المجتمع والنزعات العنصرية لذا لا يوجد أي عذر ولا دفاع على الإطلاق ؛ لا يمكن لأحد الآن أن يدعي أننا لا نعرف مدى خطورته الان".

وتابعت أن " ترامب بلاشك غير لائق للمنصب وانا واثقة تماما انه لن يصبح رئيسا للولايات المتحدة مرة اخرى ابدا ".

واوضح التقرير ان " اللقاء جرى قبل 24 ساعة على خطاب ترامب والذي من المرجح ان يتحدث فيه الساعة التاسعة من مساء ،اليوم الثلاثاء، ليعلن استعداده لخوض الحملة الرئاسية وترشيح نفسه للانتخابات القادمة ".