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وزير الدفاع الأمريكي السابق: ترامب غير مؤهل لتولي منصب الرئيس


انتقد وزير الدفاع الأمريكي السابق، مارك إسبر، الرئيس السابق دونالد ترامب، واصفا إياه بأنه "غير مؤهل لتولي منصب الرئيس"، بعد إعلان الأخير ترشحه للرئاسة لعام 2024.

وقال إسبر عن ترامب البالغ من العمر 76 عاما: "أعتقد أنه غير مؤهل للمنصب.. هو يضع مصالح الشخصية قبل مصلحة البلاد"، مشيرا إلى أنه بينما يواجه ترامب صعوبة في قول الحقيقة، يرغب الأمريكيون في قائد أعلى جدير بالثقة.

وأضاف: "لا أعتقد أنه شخص نزيه.. لقد رأينا الأكاذيب التي خرجت من تصريحاته الليلة الماضية... الأمريكيون بحاجة إلى زعيم يمكنهم الوثوق به"، واصفا خطاب ترامب الذي أعلن فيه عن ترشحه مرة جديدة بأنه "غير ملهم".

كما ألقى إسبر باللوم على ترامب في فشل الحزب الجمهوري في تحقيق المزيد من المكاسب في الكونغرس ومكاتب الولايات في انتخابات التجديد النصفي، معتبرا أن "انتخابات الأسبوع الماضي مثال على أن دونالد ترامب غير قادر على الفوز بالانتخابات.. أفعاله ساعدت الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين".

ودعا إسبر، الذي أقيل من منصبه بعد خسارة ترامب في انتخابات 2020، الجمهوريين والديمقراطيين إلى إيجاد حاملي لواء حزبيين جدد. 

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وزير الدفاع الأمريكي السابق: ترامب غير مؤهل لتولي منصب الرئيس
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