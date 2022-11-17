الصفحة الدولية

الغارديان: سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب يشكل تهديدًا لأجندة بايدن


اعتبرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن استعادة الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب تشكل تهديدًا لأجندة بايدن خلال العامين المقبلين، حيث تمنح الأغلبية الضئيلة بشكل فعال سلطة كبيرة لكل عضو في الحزب؛ ما قد يعيق أي تشريع.

وقالت الصحيفة، إنه "بعد أداء مخيب للآمال في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي لم تشهد الموجة الحمراء، فاز الحزب الجمهوري أخيرًا بمقعده الـ218 الحاسم في مجلس النواب، وانتزع السيطرة من الديمقراطيين ومهد الطريق لمواجهة محتدمة مع بايدن خلال العامين المقبلين من رئاسته".

وأشارت إلى أن "النتيجة تعني نهاية فترة الديمقراطية المخضرمة، نانسي بيلوسي، كرئيسة لمجلس النواب، حيث من المرجح أن تذهب رئاسة المجلس للزعيم الجمهوري، كيفن مكارثي، الذي أعلن عن نيته تولي المنصب".

وأوضحت الصحيفة، أن "السيطرة على مجلس النواب تعد أمرًا بالغ الأهمية لأنه سيسمح للجمهوريين بإطلاق موجة من التحقيقات في الكونغرس تتراوح من انسحاب بايدن الفاشل من أفغانستان إلى تحقيقات مسيسة بشكل أكثر وضوحًا بشأن الإجراءات الحكومية في أثناء جائحة كورونا وأنشطة نجل بايدن، هانتر، التجارية المثيرة للجدل".

وأشارت إلى أنه "من المرجح أن يكون مجلس النواب الذي يديره الجمهوريون أمرًا صاخبًا لأن الأغلبية الضعيفة المتوقعة فيه تعني أنه لن يتطلب الأمر سوى عدد قليل من المتمردين لإحباط أي تشريع؛ ما يمنح القوة العظمى بشكل فعال لكل عضو تقريبًا، معتبرة أن ذلك يعد وصفة للفوضى التي قد يشهدها المجلس".

وعن الصراعات المحتدمة بين أعضاء الحزب، قالت "الغارديان" إن "الجمهوريين يتقاتلون بالفعل مع بعضهم البعض حتى قبل حصولهم على أغلبية مجلس النواب، إذ أشارت شخصيات بارزة في يمين الحزب إلى المياه المضطربة التي تنتظر مكارثي، أو أي شخص آخر سيصبح خليفة بيلوسي".

وذكرت الصحيفة "الآن حقق الجمهوريون انتصارهم الضئيل في مجلس النواب بالكونغرس، ومن المرجح أن تسود الفوضى في العامين المقبلين. إن السيطرة على حزب جامح بأغلبية ضيقة للغاية سيتسبب في اختبارات قاسية كل يوم، خاصة من اليمين".

وأضافت أن "القتال بين الجمهوريين حول مَن يقود مجلس النواب على قدم وساق بالفعل".

وقالت إنه على سبيل المثال، رفض كلاي هيغينز (جمهوري من لويزيانا)، وهو عضو في كتلة الحرية اليمينية المتشددة، الإعلان، الثلاثاء، حول ما إذا كان سيدعم مكارثي.

ورأت الصحيفة، أن الحزب الجمهوري في حالة تغير مستمر، مشيرة إلى أنه "بعد فشل حدوث "الموجة الحمراء"، وتعرض القادة لهجوم من جميع الاتجاهات، يسعى كل فصيل إلى تحديد الخطأ الذي حدث وتحديد مسار العامين المقبلين".

وفاز مكارثي، الثلاثاء، بترشيح زملائه الجمهوريين لمنصب رئيس مجلس النواب العام المقبل، متفوقًا على النائب اليميني المتطرف آندي بيغز، في اقتراع سري بـ188 صوتًا مقابل 31 ، لكنه سيحتاج إلى 218 صوتًا على الأقل للفوز في تصويت آخر في كانون الثاني/ يناير المقبل، وقد يواجه صعوبة في الوصول إلى هذا الرقم دون تقديم تنازلات لزملائه المستائين من توجه الحزب.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الدفاع الأمريكي السابق: ترامب غير مؤهل لتولي منصب الرئيس
الغارديان: سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب يشكل تهديدًا لأجندة بايدن
كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا
من هو كيفن مكارثي الذي سيزيح بيلوسي عن رئاسة مجلس النواب؟
تقارير امريكية: الجمهوريون يسيطرون على مجلس النواب الأمريكي
بينهم سوري.. تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 متهمين في الكويت
لجنة "6 يناير" تتهم ترامب بـ"الاختباء" منها
بينس يرفض الإدلاء بشهادته أمام لجنة "6 يناير"
رسمياً.. ترامب يعلن ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة عام 2024
تركيا.. دوي انفجارات في مدينة إسطنبول
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 59.84
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك