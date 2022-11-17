من هو كيفن مكارثي الذي سيزيح بيلوسي عن رئاسة مجلس النواب؟

عندما أراد الممثل الأمريكي كيفن سبيسي أن يتعلم كيف يكون زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، في دور فرانك أندروود الذي جسَّده في مسلسل House of Cards، أمضى وقتاً في مكتب النائب الجمهوري كيفن مكارثي وهو يراقب الرجل يقوم بالمهمة على أرض الواقع.

وفي مسلسل "هاوس أوف كاردز" استخدم "أندروود"، وهو شخصية ميكافيلية، المكر والجاذبية للوصول إلى قمة السياسة الأمريكية. والآن سيصبح مكارثي رئيس مجلس النواب في يناير/كانون الثاني، إذا كانت استطلاعات الرأي صحيحة واستعاد زملاؤه الجمهوريون السيطرة في انتخابات التجديد النصفي.

من هو كيفن مكارثي المرشح لقيادة مجلس النواب الأمريكي؟

تقول صحيفة The Times البريطانية إن هناك أوجه تشابه بين مكارثي وشخصية أندروود الخيالي؛ وصل كلاهما إلى القمة انطلاقاً من خلفيات متواضعة، ويأتي مكارثي، وهو من كاليفورنيا، من ولاية معظم زملائه السياسيين من الديمقراطيين. كان أندروود ديمقراطياً في ولاية كارولينا الجنوبية المحافظة بخلاف ذلك. ومع ذلك، فإن أكثر أوجه التشابه اللافت للنظر بينهما هو طموحهما اللامحدود.

كاليفورنيا في ظل مكارثي بعيدة كل البعد عنها في ظل نانسي بيلوسي، الديمقراطية التي يستعد مكارثي لأن يحل محلها في رئاسة مجلس النواب. إنه من بيكرسفيلد، على بُعد ما يزيد قليلاً على 100 ميل شمال لوس أنجلوس. لا يمكن أن تكون المدينتان أكثر اختلافاً. إذا كانت لوس أنجلوس هي ملعب الأثرياء والمشاهير، فإن بيكرسفيلد هي مركز صناعي يعتمد على صناعة النفط. وأطلق عليها الكاتب جيرالد سلام، ابن المدينة، "كاليفورنيا الأخرى".

إنه المكان الذي سنَّ فيه مكارثي أسنانه السياسية قبل 20 عاماً. وهو يبلغ من العمر 57 عاماً وهو ابن رجل إطفاء وحفيد مربي ماشية. لقد ترك الكلية بعد فوزه بمبلغ 5 آلاف دولار في اليانصيب في الولاية، وأسس مشروعاً تجارياً للوجبات السريعة، ثم استخدم العائدات للعودة إلى دراسته.

ما المهام والتحديات التي تنتظر مكارثي؟

بعد حصول كيفن مكارثي على درجته العلمية، ذهب للعمل لدى بيل توماس، وهو عضو جمهوري آخر في مجلس النواب من كاليفورنيا. انتُخِبَ مكارثي لعضوية مجلس ولاية كاليفورنيا في عام 2002 وكان زعيم الأقلية هناك بعد أكثر من عام بقليل.

ومكارثي كان عضواً في مجلس النواب الأمريكي في غضون خمس سنوات وصار أمامه طريق سلس إلى القمة، حيث أصبح نائب رئيس الحزب الجمهوري في عام 2009، و"سوط الأغلبية" -مهمته التأكد من عدم خروج الأعضاء عن موقف الحزب خلال التصويت على القوانين- في عام 2011 وزعيم الأغلبية بحلول عام 2014.

وإذا أصبح مكارثي رئيساً لمجلس النواب، فسوف يرث أحد أكثر المجالس انقساماً منذ أجيال، وستمتلئ منصته الداخلية بالمشاكل المعقدة.

سيتعين عليه أن يقرر مدى تعاون الجمهوريين في مجلس النواب، في ظل وجود بايدن في البيت الأبيض، وسيتعرض لضغوط من أولئك الذين ينتمون إلى يمين حزبه لدعم إجراءات العزل ضد مجموعة من المسؤولين، بمن في ذلك الرئيس.

سيضطر مكارثي كذلك إلى تحديد مقدار الدعم الذي يستعد مجلس النواب لتقديمه وراء أوكرانيا. كانت الأموال والأسلحة الأمريكية أساسية لإبقاء الروس في مأزق طوال الصراع ولكن كانت هناك دعوات من زملاء مكارثي الجمهوريين لقطع التمويل عن كييف، خاصة في ضوء تدهور الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة.

سياسي ماهر ومقرب من إيلون ماسك

يُعَد مكارثي سياسياً ماهراً، وقد جمع ملايين الدولارات للجمهوريين الآخرين في السباقات في جميع أنحاء البلاد. يدين العديد بمناصبهم له، وبعد عامين من الانتخابات الرئاسية، سيرغب الحزب في الظهور متحداً ضد الحزب الديمقراطي المناضل.

لقد أصبح قريباً من إيلون ماسك، رجل الأعمال الذي استخدم يوم الإثنين منصة تويتر، التي حصل عليها مؤخراً، لحث الناخبين على دعم المرشحين الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.

ربما يكون أكبر صداع لمكارثي هو المرشح الجمهوري للرئاسة. من المتوقع أن يعلن دونالد ترامب نيته الترشح الأسبوع المقبل، ومن أجل العمل معاً، سيحتاج الرجلان إلى وضع الخلافات السابقة وراءهما.

بعد أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير/كانون الثاني، سُجِّلَ حديث مكارثي قائلاً: "لقد كان الأمر مع هذا الرجل"، في إشارة إلى ترامب، بعد أن قامت مجموعة من أنصار الرئيس باقتحام مبنى الكابيتول. وكان ترامب قد أطلق على مكارثي سابقاً لقب "كيفن الخاص بي".

سيكون لمكارثي، حال أصبح رئيساً لمجلس النواب، رأي كبير في ما إذا كانت لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير/كانون الثاني تواصل عملها. إذا حدث ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى توجيه اتهامات إلى ترامب.

قد يحتاج كلاهما إلى الاعتماد على بعضهما البعض خلال العامين المقبلين ويصر كلاهما على أنهما قد وضعا النزاعات السابقة وراءهما. يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانهما العمل معاً، ولكن كما قال فرانك أندروود: "الأصدقاء يصبحون أسوأ الأعداء".