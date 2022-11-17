لجنة "6 يناير" تتهم ترامب بـ"الاختباء" منها

قالت لجنة مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 ، إنها تدرس "الخطوات التالية"، بعد أن امتنع الرئيس السابق دونالد ترامب من الامتثال أمامها.

وفي بيان مشترك من رئيسة اللجنة الديمقراطية، بيني تومسون، ونائبتها الجمهورية، ليز تشيني، انتقدت اللجنة ترامب لرفعه دعوى قضائية للطعن في أمر استدعائه الذي صدر الشهر الماضي، متهمة إياه بـ"الاختباء" بعد أن فرض عليه الإدلاء بشهادته، والتي كان من المفترض أن تحصل يوم أمس الاثنين.

وقال البيان: "على الرغم من أن الرئيس السابق ألمح في البداية أنه سيدلي بشهادته أمام اللجنة، فقد رفع منذ ذلك الحين دعوى قضائية يطلب فيها من المحاكم حمايته من الإدلاء بشهادته. ولم يقم محاموه بأي محاولة للتفاوض بشأن ظهور من أي نوع، وتعرض دعواه القضائية العديد من الحجج نفسها التي رفضتها المحاكم مرارا وتكرارا خلال العام الماضي".

وأضاف: "الحقيقة هي أن دونالد ترامب، مثل العديد من أقرب حلفائه، يختبئ من تحقيق اللجنة ويرفض القيام بما فعله أكثر من ألف شاهد آخر.. في الأيام المقبلة، ستقوم اللجنة بتقييم الخطوات التالية في التقاضي وفيما يتعلق بعدم امتثال الرئيس السابق".