الصفحة الدولية

بينس يرفض الإدلاء بشهادته أمام لجنة "6 يناير"


قال نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس إن لجنة مجلس النواب التي تحقق في الهجوم على مبنى الكابيتول "ليس لها حق" في شهادته حول ما حدث في ذلك اليوم.

ووصف بينس، الذي كان في مبنى الكابيتول في 6 يناير، تصرفات الرئيس السابق دونالد ترامب في أعقاب الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بأنها "متهورة"، مشيرا إلى أنه لديه مخاوف بشأن التركيبة غير المتوازنة للجنة، مع وجود عضوين جمهوريين اثنين فقط في اللجنة التي يسيطر عليها الديمقراطيون (9 أعضاء).

وقال في مقابلة مع برنامج "سي بي إس إيفنينج نيوز": "لا أتصور بالنسبة لي أن يعين حزب واحد كل عضو في لجنة في الكونغرس.. هذا يتناقض مع الفكرة الكاملة لنظام اللجان"، مشددا على أن "الكونغرس ليس له الحق في شهادتي. لدينا فصل بين السلطات بموجب دستور الولايات المتحدة".

وأضاف: "أعتقد أنه سيشكل سابقة مروعة للكونغرس لاستدعاء نائب رئيس الولايات المتحدة للتحدث عن المداولات التي جرت في البيت الأبيض".

يذكر أن اللجنة استمعت إلى شهادة مارك شورت، رئيس موظفي بينس السابق، ومستشاره القانوني السابق غريج جاكوب خلال تحقيقها الذي استمر لأكثر من عام.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا
من هو كيفن مكارثي الذي سيزيح بيلوسي عن رئاسة مجلس النواب؟
تقارير امريكية: الجمهوريون يسيطرون على مجلس النواب الأمريكي
بينهم سوري.. تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 متهمين في الكويت
لجنة "6 يناير" تتهم ترامب بـ"الاختباء" منها
بينس يرفض الإدلاء بشهادته أمام لجنة "6 يناير"
رسمياً.. ترامب يعلن ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة عام 2024
تركيا.. دوي انفجارات في مدينة إسطنبول
صحيفة أمريكية: قبضة ترامب "الحديدية" على الحزب الجمهوري بدأت تتصدع
مأساة ترامب تستمر.. خسارة جديدة في انتخابات الكونغرس النصفية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 59.84
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك