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صحيفة أمريكية: قبضة ترامب "الحديدية" على الحزب الجمهوري بدأت تتصدع


ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن ثمة خلافات قد اندلعت بين أعضاء الحزب الجمهوري بسبب الأداء "السيئ" في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، إلى جانب مناوشات أخرى حول زعامة الرئيس السابق، دونالد ترامب، للحزب.

وقالت الصحيفة إن "قبضة ترامب "الحديدية" على الحزب الجمهوري بدأت تتصدع، حيث إن بعض الجمهوريين لم يعودوا متأكدين حتى من أنه في القيادة بعد الآن".

وتساءلت الصحيفة: "إذن، من هو الزعيم الحالي للحزب الجمهوري؟"، مشيرة إلى أنه وفقاً لبعض تصريحات أبرز أعضاء الحزب، "فإن رون ديسانتيس هو زعيم الحزب الجديد، سواء أراد ذلك أم لا"، مستشهدة بفوزه في ولاية فلوريدا الأسبوع الماضي.

وأضافت الصحيفة: "يُنظر الآن بشكل متزايد إلى الرئيس السابق، الذي عزز ثقافة الولاء الشرس بين الجمهوريين على الرغم من الإدارة المبتلاة بالفضائح، على أنه عائق سياسي تسبب في الأداء السيئ للحزب في الانتخابات".

وتابعت: "كما أن هناك مجموعة من كبار الجمهوريين يحثونه على تأجيل إعلانه الرئاسي إلى ما بعد جولة الإعادة على مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا المقررة الشهر المقبل".

وذكرت الصحيفة أن "الجمهوريين المترنحين" اجتمعوا الاثنين، في واشنطن للمرة الأولى منذ أيلول سبتمبر، حيث كان يظهر على بعضهم علامات الإحباط بسبب عدم حدوث "الموجة الحمراء" التي توقعوها قبل بدء الانتخابات.

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