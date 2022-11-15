الصفحة الدولية

في خطوة مفاجئة.. واشنطن تفتح تحقيقاً باستشهاد "أبو عاقلة"


أبلغت وزارة العدل الأمريكية نظيرتها الإسرائيلية، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيقا في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، في مدينة جنين.

ووفقاً لموقع "أكسيوس"، مثل هذا التحقيق غير معتاد، ويمكن أن يؤدي إلى طلب أمريكي للتحقيق مع الجنود الذين شاركوا في العملية التي أدت لمقتل المراسلة، وهو طلب سترفضه إسرائيل بشكل شبه مؤكد.

وأضاف الموقع، أنه من الممكن أن يؤدي التحقيق إلى توترات بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية.

وأكدت خمسة مصادر مطلعة على القضية، من بينهم أربعة مسؤولين إسرائيليين، لموقع "أكسيوس"، أن وزارة العدل الأمريكية أبلغت نظيرتها الإسرائيلية بالقرار، يوم الاثنين، وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث علنا عن هذه القضية.

وواجهت الإدارة الأمريكية ضغوطا من قبل العشرات من الديمقراطيين في الكونغرس وعائلة أبو عاقلة، لبذل المزيد من الجهود لمحاسبة الجيش الإسرائيلي، ووقع أكثر من 20 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ على خطاب يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ووفقا لمتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "تبقى أفكارنا مع عائلة أبو عاقلة، وهم يحزنون على هذه الخسارة الفادحة. لم تكن شيرين مواطنة أمريكية فحسب، بل كانت مراسلة شجاعة أكسبتها مهنتها وسعيها وراء الحقيقة احترام الجماهير في جميع أنحاء العالم".

وامتنعت وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق على هذا القرار.

وكانت مراسلة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، قتلت في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، أثناء تغطيتها لمداهمة قوات الجيش الإسرائيلي للمدينة.

واتهمت السلطة الفلسطينية وعائلتها الجيش الإسرائيلي بتعمد استهدافها، على الرغم من ارتدائها سترة واقية من الرصاص كتب عليها "صحافة".

وخلص الجيش الإسرائيلي في سبتمبر، إلى أن أبو عاقلة لقت حتفها على الأرجح في "نيران غير مقصودة" من جندي إسرائيلي لم يدرك أنها كانت صحفية، وكانت النتائج تحولا عن الموقف الأولي للجيش الإسرائيلي بأنه لم يكن من الممكن معرفة من أطلق النار على أبو عاقلة.

وفي أوائل يوليو، قالت إدارة بايدن، إن أبو عاقلة قتلت على الأرجح بنيران إسرائيلية غير مقصودة، لكن اختبار المقذوفات للرصاصة التي أزيلت من جسدها كان "غير حاسم".

ونقلا عن الشهود، فضلا عن الأدلة المرئية والمسموعة، وجدت تحقيقات مستقلة أجرتها العديد من المؤسسات الإخبارية، بما في ذلك "واشنطن بوست"، ووكالة "أسوشييتد برس"، و"نيويورك تايمز"، أنه من المحتمل أن جنديا إسرائيليا أطلق الرصاصة على أبو عاقلة بهدف قتلها، وتوصل تحقيق أجرته هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى نتيجة مماثلة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
في خطوة مفاجئة.. واشنطن تفتح تحقيقاً باستشهاد "أبو عاقلة"
تركيا تعلن رفضها لتعازي أمريكا بشأن انفجار اسطنبول
الديمقراطيون يطلبون من بيلوسي البقاء في قيادتهم
"مكالمة توجه بقتلها".. تفاصيل جديدة عن منفذة تفجير إسطنبول
تركيا تعلن القبض على متورط بـ"انفجار" اسطنبول
بعد تفجير تقسيم.. تركيا تغلق مواقع التواصل الاجتماعي
اردوغان: 59 قتيلاً ومصاباً في تفجير إسطنبول.. سنكشف المنفذين
حاكم إسطنبول يعلن حصيلة هجوم تقسيم
انفجار في أشهر شوارع اسطنبول
"واشنطن بوست": هذا ما تمنحه الأغلبية في مجلس الشيوخ لبايدن وحزبه
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 59.49
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك