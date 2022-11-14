تركيا تعلن رفضها لتعازي أمريكا بشأن انفجار اسطنبول

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الإثنين، أن بلاده ترفض تعازي أمريكا على خلفية اعتداء اسطنبول.

وأكد صويلو في تصريح "أننا لا تقبل التعزية من السفارة الأميركية ونرفضها.. نعرف من يدعم الإرهاب في شمال سوريا، ونعرف الرسالة التي أرادوا إيصالها ل‍تركيا من خلال هذا الهجوم".

واضاف أن "من يدعم المنظمات الإرهابية شمال سوريا هو من نفّذ الهجوم ضدنا"، مستدركا "أننا سنرد بشكل قوي جدا على الرسالة التي وصلتنا من هذا الهجوم".

وقال صويلو: "من نفذت الهجوم جاءت من شمال سوريا، وأخذت التعليمات من وحدات حماية الشعب الكردية //حزب العمال الكردستاني في مدينة عين العرب //كوباني شمالي سورية، وكانت تخطط للهروب إلى اليونان".

يذكر أن التفجير في شارع الاستقلال ب‍اسطنبول أدى إلى مقتل 6 أشخاص وجرح 82.