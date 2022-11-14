الصفحة الدولية

الديمقراطيون يطلبون من بيلوسي البقاء في قيادتهم


أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الاثنين، إن زملاءها الديمقراطيين طلبوا منها البقاء في قيادتهم.

وقالت بيلوسي في حديث لشبكة CNN أن "أعضاء الحزب يطلبون مني التفكير في القيام بذلك.. ولكن، مرة أخرى، أٌولا دعونا ننتهي من الانتخابات".

واضافت بأنها "لم تتخذ قرارا بشأن ما إذا كانت ستسعى للحصول على منصب قيادي في مجلس النواب، مبينة أنها ستتخذ قرارها بحلول نهاية الشهر".

وذكرت بيلوسي أن "تركيزها الآن هو الإشراف على الحزب حتى نهاية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس حيث لم يتم حتى الآن الإعلان عن نتيجة الانتخابات في عدد من الولايات".

وقالت: "لدي وظيفة يومية.. جزء منها هو أن أكون الزعيم السياسي وأن نحصل على أفضل نصر ممكن، وأن أقلق حول مستقبل الشعب الأمريكي، وليس مستقبلي".

وتم انتخاب بيلوسي (82 عاما) لأول مرة رئيسة لمجلس النواب في عام 2007 واستعادت المنصب الأول في المجلس التشريعي الأدنى في عام 2019. وبينما دعا البعض إلى "ضخ دماء جديدة في قيادة الحزب"، تم تنشيط الديمقراطيين من خلال النجاحات في انتخابات التجديد النصفي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تركيا تعلن رفضها لتعازي أمريكا بشأن انفجار اسطنبول
الديمقراطيون يطلبون من بيلوسي البقاء في قيادتهم
"مكالمة توجه بقتلها".. تفاصيل جديدة عن منفذة تفجير إسطنبول
تركيا تعلن القبض على متورط بـ"انفجار" اسطنبول
بعد تفجير تقسيم.. تركيا تغلق مواقع التواصل الاجتماعي
اردوغان: 59 قتيلاً ومصاباً في تفجير إسطنبول.. سنكشف المنفذين
حاكم إسطنبول يعلن حصيلة هجوم تقسيم
انفجار في أشهر شوارع اسطنبول
"واشنطن بوست": هذا ما تمنحه الأغلبية في مجلس الشيوخ لبايدن وحزبه
ميديا أي تي: ترامب يطالب الامريكان بدفع نفقات الدعاوى ضده
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 59.7
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك