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"مكالمة توجه بقتلها".. تفاصيل جديدة عن منفذة تفجير إسطنبول


كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، تفاصيل جديدة تخص تفجير إسطنبول، فيما أعلن عن أسماء القتلى.

وقال صويلو في تصريحات  "رصدنا مكالمة يوجه فيها المتحدث عناصر الخلية بقتل منفذة الهجوم لمنع معرفة ملابسات الهجوم". وأضاف، أن " منفذة هجوم اسطنبول دخلت الأراضي التركية قبل أسبوع عبر عفرين بطريقة غير قانونية".

وتابع وزير الداخلية التركي، " كان مقررا نقل منفذة الهجوم إلى اليونان لو لم نتمكن من القبض عليها".

قيما كشف صويلو عن أسماء القتلى، حيث قال: "لدينا 6 شهداء لكل منهم قصة مختلفة: أرزو أوزسوي، ولدت عام 1984 وابنتها يامور أوسار ولدت عام 2007، يوسف ميدان، ولد عام 1988، وطفلته إيكرين ميدان، ولدت عام 2013، آدم توبكارا، من مواليد عام 1982 وزوجته مقديس توبكارا ولدت عام 1985".

وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية التركي إن القوات الأمنية اعتقلت الشخص الذي وضع القنبلة في شارع الاستقلال ب‍اسطنبول وهي امرأة، ما أدى للانفجار الذي أودى بحياة 6 أشخاص وإصابة 82.

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