تركيا تعلن القبض على متورط بـ"انفجار" اسطنبول

نقل حساب وكالة أنباء الأناضول الحكومية على "تويتر" باللغة الإنجليزية، عن وزير الداخلية سليمان صويلو قوله اليوم الاثنين، إن الشرطة اعتقلت الشخص الذي ترك القنبلة التي تسببت في انفجار اسطنبول.

ولقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب 81 آخرون، أمس الأحد، من جراء انفجار هز شارعاً مزدحماً للمشاة في وسط إسطنبول.

وقال عنه الرئيس رجب طيب أردوغان إنه نُفذ بقنبلة "وتفوح منه رائحة الإرهاب".

كما وجه وزير الداخلية التركي أصابع الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء اعتداء اسطنبول.