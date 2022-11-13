انفجار في أشهر شوارع اسطنبول

وقع اليوم الأحد، انفجار في شارع الاستقلال المطل على ميدان تقسيم، في قلب مدينة اسطنبول التركية، متسبباً في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وقال محافظ إسطنبول علي يرليكايا في تغريدة: "اليوم في نحو الساعة 16:20 وقع انفجار في شارع استقلال ب‍منطقة تقسيم. تم إرسال فرق الشرطة والصحة والإطفاء وإدارة الكوارث والطوارئ إلى موقع الحادث. سقط قتلى وجرحى وسيتم إعلان التفاصيل".

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الانفجار أوقع 11 جريحا و 4 قتلى، في حصيلة أولية.