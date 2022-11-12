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ميديا أي تي: ترامب يطالب الامريكان بدفع نفقات الدعاوى ضده


كشف تقرير لموقع ميديا آي تي ، السبت، ان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب طالب الامريكيين بدفع فاتورة "نفقاته" في ملف جديد يسعى إلى إبطال مذكرة الاستدعاء الصادرة عن لجنة السادس من كانون الثاني الخاصة بهجوم الكونغرس. 

وذكر التقرير أن " اللجنة وخلال جلساتها السابقة عقدت جلسة نهائية للاستماع الاسبوع الماضي والتي تضمنت أدلة وشهادات لم يسبق لها مثيل ، ولقطات جديدة للهجوم من داخل وخارج مبنى الكابيتول ، وبلغت ذروتها بتصويت مثير لاستدعاء ترامب".

واضاف ان " من المقرر ان تقوم اللجنة باستدعاء ترامب للادلاء بشهادته بعد محاولة تأجيلها لكن في ملف الدقيقة الاخيرة من الجلسة تخلى محامو ترامب عن كل شيء بعد يأسهم من القضية وادلوا بشهاداتهم". 

وتابع انه " ومع نهاية الجلسة كانت هناك تفاصيل مضحكة طلب فيها محامو ترامب باوامر منه ان يتم دفع فاتورة نفقاته من قبل دافعي الضرائب الامريكيين حيث طالبوا في دعواهم مكافئة لصالح الرئيس السابق مقابل نفقاته المعقولة، بما في ذلك أتعاب المحامي والتكاليف المتكبدة نتيجة لأمر الاستدعاء".

واشار التقرير الى أن "وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فان هذا التأخير المتعقد في الدعوى يهدف الى معرفة نتيجة الانتخابات النصفية النهائية حيث وعد الجمهوريون بحل اللجنة في حال فوزهم بأغلبية مجلس النواب ، لكن الوقت ينفذ ولم يتبين حتى الان من الفائز في ظل المنافسة الجديدة وفشل الجمهوريين على اكثر من صعيد ". 

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