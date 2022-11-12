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ترامب يحسم موقفه من انتخابات 2024


كشف أحد المستشارين المقرّبين من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الأخير حسم موقفه من خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقال جيسون ميلر، مستشار ترامب، عبر بودكاست "وور روم" الذي يقدمه صديق للرئيس الأمريكي السابق هو ستيف بانون، إن "ترامب سيعلن الثلاثاء المقبل 15 تشرين الثاني الجاري ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وأضاف أنه التقى ترامب الذي قال له "بالطبع سأترشح. سأفعل ذلك، وأريد التأكد من أن الناس يدركون أنني متحمس وأننا بحاجة إلى إعادة البلاد إلى مسارها الصحيح. الجميع يعرف أنني سأترشح".

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد كشفت الأسبوع الماضي، أن ترامب يفكر في الإعلان عن إطلاق حملة ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024، في 14 تشرين الثاني.

ونقل موقع "إكسيوس" عن 3 مصادر مطلعة على المناقشات، أنه من المحتمل أن يتبع الإعلان الرسمي سلسلة من الفعاليات السياسية على مدى عدة أيام.

وكانت تقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تحدث مع مستشاريه ويتطلع إلى تعيين موظفين من أجل حملته الرئاسية لعام 2024.

 

يذكر أنه في الشهر الماضي، ألمح ترامب إلى استعداده للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ‏المقبلة في عام 2024.‏

 

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