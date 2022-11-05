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القوات المسلحة الإيرانية: لا دخل لنا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا


اعتبر المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد شكارشي، اتهامات أمريكا وأوكرانيا لإيران بالمشاركة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا أشبه بالمزحة والكذب.

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية، "العميد ابوالفضل شكارجي" ان ايران لم تدخل اطلاقا في الحرب الاوكرانية؛ واصفا مزاعم الاستكبار العالمي في هذا الخصوص بانها ليست سوى اتهامات لا اساس لها.

وفي تصريح من محافظة بوشهر (جنوب البلاد) اليوم السبت، لفت "العميد شكارجي"، الى ان النظام الحاكم في اوكرانيا، وبغض النظر عن شعب هذا البلد، هو نظام تابع للصهاينة والامريكيين بامتياز، ويتكلم بما يمليه عليه هؤلاء فقط؛ وعليه فنحن نعتبر معظم هذه التصريحات، بانها مجرد ادعاء.

واضاف : لقد سبق لهؤلاء ان جربوا نظام الجمهورية الاسلامية في ايران، ويعلمون بان التهم والمزاعم التي يطلقها الرئيسان الامريكي والاوكراني حولها، لا تعدو كونها اكاذيب واتهامات واهية.

واوضح هذا القائد العسكري، ان التبادل بين ايران وروسيا، يعود الى الفترة ما قبل الحرب الروسية الاوكرانية؛ مشددا على ان "ايران لم تتدخل في هذه الحرب وكل ما يحدث هو شانهم".

العميد شكارجي، قال ايضا : الاستكبار العالمي يقف وراء اندلاع الحرب في اوكرانيا، وقد زوّد جيش هذا البلد بانواع السلاح والمعدات العسكرية، لكنه يتهم ايران بالتدخل في هذه الحرب.

وعلى صعيد اخر، تطرق مساعد رئيس هيئة الاركان الايرانية، الى تخرصات الرئيس الامريكي حول ما وصفه "تحرير ايران"، مصرحا : ان الاخير مصاب بمرض الزهايمر والضعف، وعليه فنحن لا نعير اهمية الى حديثه الذي هو اشبه بالفكاهة.

واستطرد: الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم، اصبحت دولة عظمى ومتماسكة وقوية، دون ان تؤثر عليها مثل هذه التهديدات.

وختم العميد شكارجي : ان جاهزية القوات المسلحة الايرانية، بلغت اعلى مستوياتها اليوم؛ الامر الذي يعلمه الامريكيون والكيان الصهيوني والاوروبيون، وقد جربوه وشاهدوه.

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