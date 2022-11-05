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مسؤول أميركي: الصين ستتفوق علينا.. وصراع أوكرانيا ليس الأسوأ


في أحدث تحذيرات عن المخاوف التي يبديها قادة البنتاغون، وقلقهم من احتمال ألا تكون القوات الأميركية في حالة جهوزية، في مواجهة التحديات العسكرية المقبلة، قال الأدميرال تشارلز ريتشارد، قائد القوات الأميركية الاستراتيجية (ستراتكوم)، إن الصراع الحالي في أوكرانيا ليس الأسوأ، الذي يجب أن تكون الولايات المتحدة مستعدة له.

وأضاف القائد الأميركي، في خطاب ألقاه في الندوة السنوية، لرابطة الغواصات البحرية وتحديث الصناعة، إن الولايات المتحدة "يجب أن تستعد، فأزمة أوكرانيا التي نحن فيها الآن، هي مجرد عملية إحماء... الكبير قادم. ولن يمر وقت طويل قبل أن يتم اختبارنا بطرق لم نختبرها منذ وقت طويل".

وقال ريتشارد: "علينا القيام ببعض التغييرات الجوهرية السريعة في الطريقة التي نتعامل بها في الدفاع عن هذه الأمة. سأخبرك بأن الوضع الحالي يوضح كيف يبدو الإكراه النووي وكيف أنت، أو كيف لا تصمد أمام ذلك".

التصعيد من لعبة الردع الخاصة

وأضاف ريتشارد: "المنافسون مثل الصين يتفوقون على الولايات المتحدة بطريقة دراماتيكية... ويجب على الولايات المتحدة أن تصعد من لعبة الردع الخاصة بها، وإلا فستنهار".

وقال: "بينما أقوم بتقييم مستوى ردعنا ضد الصين، فإن السفينة تغرق ببطء. إنها تغرق ببطء، لكنها تغرق، لأنهم في الأساس يضعون القدرة في الميدان أسرع مما نحن عليه. ومع استمرار هذه المنحنيات، لن يكون الأمر مهماً إلى أي مدى نحن جيدون أو مدى جودة قادتنا، أو ما مدى جودة خيولنا، لن يكون لدينا ما يكفي منها. وهذه مشكلة على المدى القريب جداً". وهو ما اعتبر إشارة إلى تفوق الصين في عدد سفنها الحربية وتسريعها بناء المزيد من حاملات الطائرات.

ورغم ذلك، حاول ريتشارد أن يطمئن الحاضرين، ولو مؤقتاً، قائلاً، إن أحد المجالات الذي لا تزال الولايات المتحدة تهيمن عليه هو قدراتها البحرية، وخصوصاً أسطول غواصاتها.

وقال: "القدرات تحت سطح البحر لا تزال ربما الميزة الحقيقية الوحيدة غير المتكافئة التي ما زلنا نتمتع بها ضد خصومنا... ولكن ما لم نرفع الوتيرة، فيما يتعلق بإصلاح مشاكل الصيانة، وبدء أعمال البناء الجديدة... إذا لم نتمكن من معرفة ذلك... فلن نضع أنفسنا في وضع جيد للحفاظ على استراتيجية الردع والدفاع الوطني".

وأضاف: "استعادة الميزة في مجالات أخرى قد تعني النظر إلى الوراء، ما يصل إلى 60 عاماً أو أكثر، إلى الوقت الذي كان فيه الجيش الأميركي قادراً على القيام بالأشياء بشكل أسرع مما يفعله اليوم".

السفينة تغرق ببطء.. لكنها تغرق

وقال: "كنا نعرف كيف نتحرك بسرعة، وفقدنا ذلك"، في إشارة إلى البيروقراطية والإجراءات الطويلة للموافقة على طلبات التمويل والخلافات السياسية، في إقرار موازنات وزارة الدفاع، التي باتت تعرقل وتكبل جهود البنتاغون للحصول على الأسلحة الجديدة.

وقال: "يجب أن نعود إلى العمل المتمثل في عدم الحديث عن كيفية تخفيف فشلنا المفترض في نهاية المطاف في الحصول على أسلحة جديدة، وعكسها بالطريقة التي اعتدناها لطرح الأسئلة على هذه الأمة. ما الذي سيستغرقه الأمر؟ هل هو المال؟ هل هو الأشخاص؟ هل تحتاج إلى سلطات؟ ما الأخطار؟ هكذا وصلنا إلى القمر بحلول عام 1969. نحتاج إلى إعادة بعض من ذلك، وإلا فإن الصين سوف تتفوق علينا ببساطة، وروسيا لن تذهب إلى أي مكان في أي وقت قريب".

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