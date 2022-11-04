بشأن انفصال تايوان.. الصين تعلن استعدادها لـ"الحرب"

اعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، استعدادها لحالة الحرب في حال انفصال تايوان او تدخل قوات خارجية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، إن "تايوان صينية، وقضيتها شأن داخلي لجمهورية الصين الشعبية ولا نتسامح مع أي تدخل خارجي" مشيرا الى ان "الولايات المتحدة في الوقت الحالي، تعمل باستمرار على إضعاف مبدأ الصين الواحدة".

وشدد كيفي على أن "جيش التحرير الشعبي الصيني يواصل تدريب القوات والاستعداد للحرب، ويعارض بشدة أي شكل من أشكال الأنشطة الانفصالية لتحقيق استقلال تايوان والتدخل من القوى الخارجية".