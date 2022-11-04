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"كنت اعلم بها".. عمران خان يكشف تفاصيل محاولة اغتياله


اتّهم رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، اليوم الجمعة، رئيس الحكومة الجديد الباكستاني شهباز شريف ووزير الداخلية رنا سناء الله بتورطّهما في محاولة اغتياله.

وكشف عمران خان، في تصريحات له، عن أنّ "4 مسؤولين كانوا يخططون لاغتياله، ويسعون لتبرير ذلك دينياً".

وأعلن أنّ "وزير الداخلية ورئيس الحكومة من بين الذين خططوا لاغتيالي".

وكان عمران خان على علم بمخطط اغتياله قبل يوم من الاعتداء عليه، حيث قال: "لقد علمت قبل يوم من الحادث بوجود مخطط يستهدفني".

ووجّه دعوة لأنصاره بالخروج إلى الشارع والاعتصام ضد ما أسماها "الحكومة المستوردة".

وأصيب خان، أمس الخميس، برصاصة على الأقل في قدمه اليمنى حيث أطلق مسلح النار عليه فيما كان يلقي خطابه على المنصة أمام حشد كبير في وزير آباد".

وكان خان، البالغ 70 عاماً، أطلق "مسيرة طويلة" ضمت الآلاف من أنصاره بين لاهور والعاصمة إسلام آباد للضغط مطالباً بانتخابات مبكرة".

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