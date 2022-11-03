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رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان ينجو من محاولة اغتيال


أكد أحد مساعدي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الخميس، إنه أصيب في ساقه في إطلاق نار على موكبه في شرق البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أسد عمر قوله: "فتح رجل النار من سلاح آلي وأصيب عدة أشخاص. كما أصيب عمران خان". ونُقل خان إلى المستشفى".

كان لاعب الكريكيت السابق خان (70 عاما) يقود مسيرة احتجاجية صوب إسلام اباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

وأدان رئيس الوزراء شهباز شريف حادث إطلاق النار وأمر وزير الداخلية بفتح تحقيق على الفور.

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