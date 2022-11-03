إيران تفرض حظرا على افراد ومؤسسات كندية

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، انها فرض إجراءات حظر على عدد من الأفراد والمؤسسات في كندا.

وقالت الوزارة في البيان نقلته وكالة "ارنا" أنه "وفقا لموافقات السلطات المختصة وفي إطار القواعد ذات الصلة وآليات الحظر المعنية، وكإجراء مضاد"، فرضت وزارة الخارجية الايرانية الحظر على عدد من الأفراد والمؤسسات الكنديين بسبب ما وصفته بـ"دعمهم للإرهاب وزمرة المنافقين "خلق" الإرهابية، والتحريض والتشجيع على الاعمال الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني، ونشر معلومات كاذبة عن إيران ومشاركتهم في تنفيذ وتصعيد إجراءات الحظر الظالمة ضد الشعب الإيراني".

وبين المشمولين بالحظر وزير الأمن العام ووزيرة الدفاع المدني، إلى جانب مسؤولين كبار في الجيش والشرطة والقضاء.

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن "جميع الأجهزة والمؤسسات في البلاد اتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقوبات، بما في ذلك حظر إصدار التأشيرات، واستحالة دخول أراضي إيران، وتجميد الحسابات المصرفية في النظام المالي والمصرفي، وكذلك مصادرة الممتلكات والأصول في الإقليم الخاضع لولاية جمهورية إيران الإسلامية".

وأضاف البيان أنه "من الواضح أن فرض الحظر هذا لن ينفي الملاحقة الجنائية للأشخاص بسبب تورطهم في أعمال جنائية في المحاكم القانونية المختصة".

والشهر الماضي أعلنت كندا فرض عقوبات على عشرة آلاف مسؤول إيراني بينهم أفراد في الحرس الثوري، شملت منعهم دخول أراضيها "مدى الحياة".