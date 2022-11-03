الصفحة الدولية

إيران تفرض حظرا على افراد ومؤسسات كندية


أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، انها فرض إجراءات حظر على عدد من الأفراد والمؤسسات في كندا.

وقالت الوزارة في البيان نقلته وكالة "ارنا" أنه "وفقا لموافقات السلطات المختصة وفي إطار القواعد ذات الصلة وآليات الحظر المعنية، وكإجراء مضاد"، فرضت وزارة الخارجية الايرانية الحظر على عدد من الأفراد والمؤسسات الكنديين بسبب ما وصفته بـ"دعمهم للإرهاب وزمرة المنافقين "خلق" الإرهابية، والتحريض والتشجيع على الاعمال الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني، ونشر معلومات كاذبة عن إيران ومشاركتهم في تنفيذ وتصعيد إجراءات الحظر الظالمة ضد الشعب الإيراني".

وبين المشمولين بالحظر وزير الأمن العام ووزيرة الدفاع المدني، إلى جانب مسؤولين كبار في الجيش والشرطة والقضاء.

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن "جميع الأجهزة والمؤسسات في البلاد اتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقوبات، بما في ذلك حظر إصدار التأشيرات، واستحالة دخول أراضي إيران، وتجميد الحسابات المصرفية في النظام المالي والمصرفي، وكذلك مصادرة الممتلكات والأصول في الإقليم الخاضع لولاية جمهورية إيران الإسلامية".

وأضاف البيان أنه "من الواضح أن فرض الحظر هذا لن ينفي الملاحقة الجنائية للأشخاص بسبب تورطهم في أعمال جنائية في المحاكم القانونية المختصة".

والشهر الماضي أعلنت كندا فرض عقوبات على عشرة آلاف مسؤول إيراني بينهم أفراد في الحرس الثوري، شملت منعهم دخول أراضيها "مدى الحياة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان ينجو من محاولة اغتيال
إيران تفرض حظرا على افراد ومؤسسات كندية
روسيا تناقش استخدام "النووي" في أوكرانيا.. ماذا عن "القنبلة القذرة"؟
الخارجية الروسية تصدر بياناً بشأن "الحرب النووية"
الكرملين يكشف موقف بوتين بشأن ترشيح نفسه لولاية جديدة
بايدن يهدد بفرض ضرائب بحق شركات النفط الكبرى
الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط "عملية تهريب" في مياه الخليج
بريطانيا.. استطلاع بشأن الانتخابات المبكرة يضع الرئيس الجديد بـ "مأزق"
إيران تعلن اعتقال الارهابي الثاني المتورط بـ"هجوم شيراز"الاجرامي
لدى بن سلمان.. 'المطبل' و'المنتقد' مصيرهم واحد
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 60.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
سعید احمدی : محمد رسول الله(ص): آنا مدینه العلم و علی باب ها. لا فتی الی علی ، لا سیف ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
علي ابو الحسن : علي مع الحق والحق مع علي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
ابو هبة : نرفض وبشدة الإساءة إلى الإسلام والمسلمين والتجاوز على مقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك