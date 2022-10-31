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إيران تعلن اعتقال الارهابي الثاني المتورط بـ"هجوم شيراز"الاجرامي


أعلن وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، عن اعتقال ارهابي ثان على صلة بالهجوم على مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم عليهما السلام (شاهجراغ) في مدينة شيراز جنوب غرب البلاد.

وقال خطيب في تصريح خلال المؤتمر الوطني للدفاع المدني اليوم الاثنين، إن "القوى الامنية اعتقلت مساء أمس الاحد العنصر الثاني لجريمة مرقد شاهجراغ والتي راح ضحيتها العشرات ما بين شهيد وجريح بينهم نساء وأطفال".

وأضاف، ان "الإجراءات التي اتخذتها وزارة الامن من الناحية الهندسية والدفاعية والاستفادة من تقارير المواطنين عن الحادث ادتا إلى اعتقال العنصر الثاني في جريمة الهجوم الإرهابي على مرقد السيد أحمد بن موسى (ع).

واعتبر خطيب، ان "العدو سيصاب بخيبة الأمل في حال تواجد أبناء الشعب في الساحة وتحليهم باليقظة".

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