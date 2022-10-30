بايدن ينسى عدد الولايات الامريكية ويدعي وجود 54 ولاية بدلا من 50

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن للسخرية بسبب خطاب ذكر فيه أن هناك "54 ولاية" في الولايات المتحدة الأمريكية، بدلا من 50 ولاية موجودة بالفعل.

ففي خطاب ألقاه، خلال حفل استقبال الحزب الديمقراطي في بنسلفانيا، تفاخر بايدن بنجاح حزبه في الدفاع عن قانون الرعاية الصحية الأمريكي المعروف باسم "أوباما كير"، الذي تم سنه في عهد الرئيس باراك أوباما.

وقال إنه بفضله حصل الديمقراطيون على غالبية المقاعد في الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي لعام 2018.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد شن حملة خلال فترة حكمه لاستبدال "أوباما كير"، لكن الديمقراطيين، كما ادعى بايدن، شنوا حملة قوية في عام 2018 لمنع حدوث ذلك.

وحذر ترامب آنذاك من أن الحزب الجمهوري سوف يلاحق رعايتهم الصحية إذا حصلوا على الأغلبية في الكونغرس.

وفي خطابه، قال بايدن: "سيحاولون (الجمهوريون) للمرة الـ 499، أو أيا كان الرقم، ما زالوا مصممين على إلغاء قانون الرعاية الصحية. إذا فعلوا ذلك، فهذا يعني، ليس مزحة، الجميع".

وأضاف: "لهذا هزمناهم في 2018 عندما حاولوا القيام بذلك. ذهبنا إلى 54 ولاية".