بعد يومين من هجوم شيراز.. طهران تكشف تطوراً جديداً

أعلنت قوات الأمن الإيرانية القبض على "إرهابي" قالت إنه انتحل شخصية عامل نظافة عندما كان يحاول وضع قنبلة في أحد شوارع شيراز، وذلك بعد الهجوم على مرقد أحمد بن الامام موسى بن جعفر (ع) في المدينة.

ونقلت وكالة أنباء "فارس"، عن مصدر مطلع في شيراز (جنوب إيران) أن "الإرهابي كان يريد وضع القنبلة في حاوية للقمامة بأحد شوارع حي معالي آباد، وكانت من نوع القنبلة الحارقة التي يتم التحكم بها من بعد".

وأضاف أن "قوات الأمن التي وصلت المكان في الوقت المناسب، استطاعت إبطال مفعول القنبلة".

كذلك نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن حاكم مدينة شيراز أن "شخصا حاول زرع عبوة ناسفة في شارع معالي آباد في مدينة شيراز قبل عدة ليال لكنه فشل بسبب يقظة رجال الشرطة".

وأوضح أن "منفذ التفجير لا يزال قيد الاعتقال للتحقيق والاستجواب معه، وبعد التحقيق سيتم الإعلان عن هوية منفذ التفجير والمزيد من التفاصيل".

وأشارت الوكالة إلى أن "شارع معالي آباد يعتبر أحد البؤر الأولى لأحداث الشغب الأخيرة في مدينة شيراز"، حسب تعابير الوكالة.

وكانت وسائل اعلام إيرانية، أعلنت، أول أمس الأربعاء،عن استشهاد 20 شخصا على الأقل، واصابة العشرات، في هجوم استهدف مرقد شاهجراغ في مقاطعة شيراز بمحافظة فارس، جنوب البلاد.