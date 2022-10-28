الصفحة الدولية

بعد يومين من هجوم شيراز.. طهران تكشف تطوراً جديداً


أعلنت قوات الأمن الإيرانية القبض على "إرهابي" قالت إنه انتحل شخصية عامل نظافة عندما كان يحاول وضع قنبلة في أحد شوارع شيراز، وذلك بعد الهجوم على مرقد أحمد بن الامام موسى بن جعفر (ع) في المدينة.

ونقلت وكالة أنباء "فارس"، عن مصدر مطلع في شيراز (جنوب إيران) أن "الإرهابي كان يريد وضع القنبلة في حاوية للقمامة بأحد شوارع حي معالي آباد، وكانت من نوع القنبلة الحارقة التي يتم التحكم بها من بعد".

وأضاف أن "قوات الأمن التي وصلت المكان في الوقت المناسب، استطاعت إبطال مفعول القنبلة".

كذلك نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن حاكم مدينة شيراز أن "شخصا حاول زرع عبوة ناسفة في شارع معالي آباد في مدينة شيراز قبل عدة ليال لكنه فشل بسبب يقظة رجال الشرطة".

وأوضح أن "منفذ التفجير لا يزال قيد الاعتقال للتحقيق والاستجواب معه، وبعد التحقيق سيتم الإعلان عن هوية منفذ التفجير والمزيد من التفاصيل".

وأشارت الوكالة إلى أن "شارع معالي آباد يعتبر أحد البؤر الأولى لأحداث الشغب الأخيرة في مدينة شيراز"، حسب تعابير الوكالة.

وكانت وسائل اعلام إيرانية، أعلنت، أول أمس الأربعاء،عن استشهاد 20 شخصا على الأقل، واصابة العشرات، في هجوم استهدف مرقد شاهجراغ في مقاطعة شيراز بمحافظة فارس، جنوب البلاد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بعد يومين من هجوم شيراز.. طهران تكشف تطوراً جديداً
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
قطر تستدعي السفير الألماني
الوكالة الذرية: سنجري عملية تدقيق بشأن "القنبلة القذرة" في اوكرانيا
حبس وعزل 7 قضاة بسبب متهم إيراني في الكويت
البيت الأبيض يبدي غضبه من تصريحات وزير الطاقة السعودي
"داعش" الارهابي يتبنّى هجوم مزار "شاهجراغ" في إيران
طهران : منفذي الهجوم الارهابي على مرقد ديني ليسوا مواطنين ايرانيين
روسيا ترد على قرار بولندا بشأن وصف سلطاتها بـ" نظاماً ارهابياً "
عشرات الشهداء والجرحى في هجوم مسلح على مرقد ديني في إيران
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 63.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك