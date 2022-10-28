قطر تستدعي السفير الألماني

استدعت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، السفير الألماني وسلمته مذكرة احتجاج.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إنها "استدعت السفير كلاوديوس فيشباخ، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، أعربت فيها عن خيبة أمل دولة قطر ورفضها التام وشجبها للتصريحات التي أدلت بها وزير الداخلية نانسي فيزر في حق استضافة قطر لبطولة كاس العالم 2022 كما طالبت بتوضيحات بشأن هذه التصريحات".

واعربت عن "رفض دولة قطر التام لهذه التصريحات بحق دولة تمثل استضافتها لبطولة كأس العالم انصافا لمنطقة ظلت تعاني من صورة نمطية ظالمة لعقود".

وأكدت الوزارة بحسب المذكرة أن "صدور هذه التصريحات من الوزيرة الألمانية قبل زيارتها الرسمية للدوحة الأسبوع المقبل، يخالف الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، خصوصا في ظل العلاقات المتميزة بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية في كافة المجالات".

وتأتي هذه الخطوة القطرية على خلفية تصريحات لوزيرة الداخلية الألمانية انتقدت فيها منح حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لقطر.