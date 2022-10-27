"داعش" الارهابي يتبنّى هجوم مزار "شاهجراغ" في إيران

أعلن تنظيم "داعش" الارهابي مساء الأربعاء، تبنّيه الهجوم على مزار "شاهجراغ" الديني في مدينة شيراز جنوبي إيران.

وذكر التنظيم الارهابي أن الهجوم أسفر عن استشهاد وإصابة 20 شخصا.

وكشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن منفذي الهجوم الدامي على المرقد الديني في مدينة شيراز اليوم، ليسوا مواطنين إيرانيين.

وأطلق ارهابي مسلح مساء يوم الأربعاء، النار على الزوار في مرقد "أحمد بن الامام موسى بن جعفر في مدينة شيراز جنوبي إيران.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، عن قيام ثلاثة ارهابيين بإطلاق النار.

وبحسب التقارير الإعلامية، أسفر الهجوم عن استشهاد 15 شخصا وإصابة 45 آخرين.