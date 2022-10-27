طهران : منفذي الهجوم الارهابي على مرقد ديني ليسوا مواطنين ايرانيين

كشف وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن منفذي الهجوم الدامي على المرقد الديني في مدينة شيراز اليوم، ليسوا مواطنين إيرانيين.

وأطلق ارهابي مسلح مساء اليوم الأربعاء، النار على الزوار في مرقد "احمد بن الامام موسى بن جعفر المعروف بـ "شاهجراغ" في مدينة شيراز جنوبي إيران.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، عن قيام ثلاثة ارهابيين بإطلاق النار على أراضي مرقد "شاهجراغ" في مدينة شيراز الواقعة جنوبي إيران.

وبحسب التقارير الإعلامية، أسفر الهجوم عن استشهاد 20 شخصا وإصابة 45 آخرين.