الصفحة الدولية

محكمة باكستانية توضح مصير عمران خان بشأن الانتخابات الرئاسية


رفضت محكمة في باكستان طعن رئيس الوزراء السابق عمران خان على قرار يمنعه من الترشح في الانتخابات، لكنها منحته أملا.

وكان خان قد قدم طلبا بتعليق فوري لقرار لجنة الانتخابات الجمعة الماضية بعدم أهليته ليكون نائبا في البرلمان، وذلك بعد أن تمت إدانته بإخفاء أصوله. وحينها قال محاميه إن القرار يعني استبعاد موكله لمدة 5 سنوات.

وقالت وسائل إعلام باكستانية إن كبير قضاة المحكمة العليا في إسلام آباد، أعطى لنجم الكريكيت السابق مهلة مدتها 3 أيام، لتقديم مستندات ولم ير ضرورة لتعليق القرار فوريا.

وأوضح القاضي، بحسب ما نقلته قناة "جيو" الإخبارية التلفزيونية، إنه ليست هناك حاجة للتعليق الفوري للقرار، حيث أن استبعاد عمران خان يغطي مدته الحالية في البرلمان، ولا يمنعه من التنافس في الانتخابات المستقبلية.

وكان المتحدث باسم حزب خان، فواد شودري، قال في وقت سابق، إن لجنة الانتخابات لم تصدر بعد علنا قرارها الكامل منذ صدور الحكم يوم الجمعة الماضي، مما تسبب في حالة من الارتباك فيما يتعلق بمدة استبعاد خان.

وكانت لجنة الانتخابات الباكستانية قالت يوم الجمعة الماضي في العاصمة إسلام آباد، إن خان ضلل مسؤولين بشأن هدايا تلقاها في أثناء وجوده في السلطة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها خان إجراءات قانونية تحول بينه وبين العودة للمشهد السياسي، لكنه تخطاها قبل أن يصدر قرار منعه من الترشح.

ووصل خان إلى السلطة عام 2018 مستفيدا من سأم الناخبين من قادة الحزبين الرئيسيين في البلاد، بعدما وعد بإجراء إصلاحات اجتماعية ومكافحة الفساد.

وأطيح بخان من السلطة بعد أن فقد ثقة البرلمان في أبريل /نيسان من العام الجاري، لكنه كان يعتزم الترشح لـ7 انتخابات فرعية من أصل 8، في اقتراع متعدد يعتبره "استفتاء" على شعبيته.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محكمة باكستانية توضح مصير عمران خان بشأن الانتخابات الرئاسية
إيران توجه رسالة تحذيرية للسعودية: "لا تتدخلوا في شؤوننا الداخلية"
اعتقال 10 عملاء مرتبطين بالموساد في إيران
"أجواء تشبه الحرب".. قوافل "نووية" كبيرة في شوارع بريطانيا
إيران ترفع دعوى قضائية رسمية ضد أمريكا
واشنطن بوست" تكشف مفاجأة تخص وثائق ترامب
ترامب: قد اخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024
كوريا الجنوبية.. احتجاز وزير الدفاع ورئيس خفر السواحل السابقين
ضربات روسيّة تقطع الكهرباء عن كييف
صحيفة أمريكية: العقوبات التي فرضتها امريكا والاتحاد الأوروبي على روسيا جاءت بنتائج عكسية حيث أضعفت الغرب، وقوّت الروبل
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 73.48
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 396.83
ريال سعودي 384.62
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.78
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك