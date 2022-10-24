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إيران توجه رسالة تحذيرية للسعودية: "لا تتدخلوا في شؤوننا الداخلية"


حذر قائد القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري السعودية من التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، داعيا إلى "وقف التحريض الإعلامي السعودي ضد إيران".

وأكد الأدميرال تنكسيري أن "القوى الاستكبارية تجد مصلحتها في إثارة الفتن والخلافات بين دول المنطقة"، مشيرا إلى أن "وسائل الإعلام التابعة للاستكبار العالمي تقوم بتخويف العالم والمنطقة من إيران".

كما وجه تنكسيري "رسالة سلام وصداقة لدول المنطقة"، لافتا إلى أن "طهران قدمت عرضا لتوفير الأمن في الخليج الفارسي بدلا من القوات الأجنبية".

وشدد على أن "أحداث الشغب الأخيرة لم تشكل أي خطر على الجمهورية الإسلامية، ويجب على وسائل الإعلام التابعة للسعودية أن تكف عن تحريضها ضد إيران ويجب على السعودية أن تنتبه لنفسها"، مضيفا: "نحن قلنا إننا نمد يد الصداقة والإخوة ومستعدون للتضحية، من أجل جميع الدول المسلمة".

وأعلن "أننا لن نقبل بالتدخل في شؤوننا ما يقومون به ليس جيدا، هذا اعتداء على بلد آخر وان تلقينا ضربة سنوجه ضربة لهم ولا شك في ذلك".

 

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