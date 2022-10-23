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ترامب: قد اخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024


صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه على الأرجح سيخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الامريكية، اليوم الاحد عن ترامب قوله: "أنا خضت الانتخابات مرتين وفزت مرتين.. حتى اني قدمت أداءً أفضل في المرة الثانية مما فعلت من قبل".

وأشار إلى أنه "حصل على ملايين الأصوات في عام 2020 مقارنة بعام 2016، وأنه حصل على أصوات أكثر من أي رئيس حالي في تاريخ بلدنا إلى حد بعيد".

وفي تجمع حاشد لمؤيديه في مدينة روبستاون بولاية تكساس مساء السبت، أوضح ترامب أنه "حصل على ملايين الاصوات في انتخابات 2020 لكن تم التلاعب بالنتيجة".

وأضاف ترامب في كلمته التي أثارات هتافات مؤيدة: "والآن من أجل جعل بلدنا ناجحًا وآمنًا ومجيدًا مرة أخرى، ربما يتعين علي أن أفعل ذلك (اترشح) مرة أخرى".

وذكرت الصحيفة أن "تعليقات ترامب تأتي بعد أيام فقط من استدعائه من قبل لجنة مجلس النواب للتحقيق في أعمال شغب الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021، مشيرة إلى أن أمامه حتى 4 الشهر المقبل لتقديم الوثائق ذات الصلة ثم المثول للإدلاء بشهادته قبل 14 من الشهر الجاري".

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