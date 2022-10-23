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ضربات روسيّة تقطع الكهرباء عن كييف


قطعت شركة "أوكرينيرغو" الأوكرانية المشغلة لقطاع الكهرباء، الأحد، التغذية عن كييف من أجل "تثبيت" إمدادات الكهرباء بعد ضربات روسية متكررة استهدفت منشآت للطاقة في أوكرانيا، حسبما أفادت شركة خاصة.

وقالت شركة DTEK الخاصة الأوكرانية المورّدة للكهرباء "في 23 تشرين الأول، حصل قطع للكهرباء لتثبيت الإمدادات في كييف من أجل تجنّب الحوادث".

وأشارت الشركة في بيان على موقعها إلى أن الانقطاع لن يستمر أكثر من أربع ساعات، لكنها لم تستبعد أيضًا استمراره لفترة أطول "بسبب حجم الأضرار".

ودعت مجددًا السكان إلى الاقتصاد في استخدام الكهرباء، والشركات إلى الحدّ من استخدام الإضاءة في المساحات الخارجية.

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية السبت أن أكثر من مليون منزل في أوكرانيا انقطع عنها التيار الكهربائي بعدما استهدفت ضربات روسية منشآت الطاقة

ومنذ عشرة أيام تقريبًا، بدأت روسيا بتكثّيف ضرباتها على شبكة الكهرباء الأوكرانية، ما أدى إلى تدمير ما لا يقل عن ثلث قدراتها قبل فصل الشتاء.

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