الدفاع الروسية: إحباط محاولات هجوم أوكرانية على عدة محاور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت كافة الهجمات التي حاول الجيش الأوكراني تنفيذها على محاور عدة في دونباس وزابوروجيه وخيرسون خلال اليوم الماضي.

وافادت الدفاع الروسية في تحديث يومي بإحباط محاولة أوكرانية جديدة لعبور نهر جيريبيتس على محور كراسني ليمان على حدود دونيتسك ولوغانسك، مضيفة أن القوات الأوكنية خسرت هناك 25 قتيلا وعربتي مشاة قتاليتين ومركبتين رباعية الدفع.

على محور نيكولايف-كريفوي روغ (جنوب) أحبطت القوات الروسية محاولتين كبيرتين للهجوم ونحو 20 محاولة تسلل للمجموعات التخريبية الأوكرانية خلال الليل، وبلغت خسائر العدو أكثر من 120 جنديا و6 عربات مدرعة و13 مركبة.

في مقاطعة خيرسون، دمرت ضربة جوية بأسلحة عالية الدقة حظيرة تحتوي على معدات عسكرية أوكرانية أجنبية الصنع.

وعلى محور زابوروجيه، صدت القوات الروسية جميع الهجمات وقضت أثناء ذلك على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا ودمرت دبابتين وثلاث عربات قتال مدرعة وخمس مركبات رباعية الدفع.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في التقرير اليومي للدفاع الروسية:

أصيبت ثلاثة مراكز قيادة و69 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق نار وقوات ومعدات عسكرية في 167 منطقة

تدمير مستودعين للذخيرة وأسلحة الصواريخ والمدفعية للقوات الأوكرانية إضافة إلى مستودع للوقود

إصابة وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 8 نقاط انتشار مؤقت في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وجمهورية دونيتسك ومدينتي نيكولاييف وزابوروجيه.

إسقاط 6 طائرات بدون طيار أوكرانية واعتراض 33 قذيفة من راجمات الصواريخ الأمريكية HIMARS وصاروخين مضادين للرادار من طراز HARM

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 324 طائرة و162 مرحية و2302 من الطائرات بدون طيار و383 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و5939 دبابة ومدرعة أخرى و874 راجمة صواريخ و3513 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و6685 مركبة عسكرية خاصة.