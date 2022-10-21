استدعاء ترامب للمثول امام لجنة بالكونغرس الامريكي

أعلنت "لجنة 6 كانون الثاني" بالكونغرس الأمريكي المكلفة بالتحقيق في اقتحام الكابيتول العام الماضي، اليوم الجمعة، عن اصدار مذكرة استدعاء للرئيس السابق دونالد ترامب، للإدلاء بشهادته.

وطلبت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب المثول أمامها يوم 14 تشرين الثاني أو بحدود هذا التاريخ.

وقالت اللجنة إن "الرئيس السابق "دبر" مؤامرة لإلغاء انتخابات 2020".

وأكدت لجنة الكونغرس الأمريكي أنها "تطالب بجميع سجلات المكالمات والرسائل النصية الخاصة بترامب منذ 6 كانون الثاني".

كما طالبت "بالحصول على اتصالاته المتعلقة بالانتخابات مع أعضاء الكونغرس في الفترة من 18 كانون الاول إلى 6 كانون الثاني، ومع جماعات حراس القسم و"براود بويز" (Proud Boys).

وفي بريد تم نشره، أمرت اللجنة ترامب أيضا بأن "يبرز سلسلة وثائق قبل الرابع من تشرين الثاني بينها تقرير عن كل الاتصالات التي أجراها في السادس من كانون الثاني 2021".

وجاء في رسالة رئيس اللجنة بيني طومسون ونائبة الرئيس ليز تشيني إلى ترامب: "ندرك أن إصدار أمر استدعاء لرئيس سابق هو إجراء مهم وتاريخي، ونحن لا نتعامل مع هذا الإجراء باستخفاف".

ولم يتضح بعد كيف سيرد ترامب وفريقه القانوني على أمر الاستدعاء.

وأثارت أحداث الكابيتول فوضى كبيرة في الولايات المتحدة، وتوجهت حينها الاتهامات فورا للرئيس ترامب، الذي رفض حينها نتائج الانتخابات التي أوصلت جو بايدن إلى السلطة.